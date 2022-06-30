У Кременчуці прощатимуться із першими жертвами з ТЦ, але рятувальники попереджають, що тіла не всіх вдастся знайти

У Кременчуці прощатимуться із першими жертвами з ТЦ, але рятувальники попереджають, що тіла не всіх вдастся знайти

На ранок, 30 червня, рятувальники розібрали до 80 % зруйнованої території.

У Кременчуці сьогодні ховатимуть перших загиблих під час обстрілу та пожежі в торговельному центрі, йдеться в ТСН.

За офіційними даними жертв - 18, понад три десятки - вважаються зниклими безвісти. Причина того, що людей не знаходять - температура під час пожежі. У епіцентрі, кажуть рятувальники, плавилися метал та скло. Тож чим ближче до епіцентру вибуху, тим менше шансів знайти тіла.

Родичі зниклих безвісти нині очікують на результати експертизи ДНК, це єдина можливість упізнати загиблих.

Двоє ДСНСівців під час пошуків також травмувались, ще один перебуває у лікарні після отруєння чадним газом, коли діставав із задимлених приміщень людей.

Трагедія просто паралізувала місто. Неподалік торговельного центру вже виріс імпровізований меморіал, люди несуть туди квіти та м’які іграшки. Переважна кількість загиблих - зовсім юні люди.

Натомість цинізм рашистів, як завжди, не має меж. Учора надвечір свій коментар щодо обстрілу мирного об’єкту дав Путін. І заявив, що теракту нібито не було. А високоточна зброя окупанта нібито влучила в ціль.

Натомість у офісі Генпрокурора певні - справа цілком може дійти до Міжнародного кримінального суду ООН, як злочин проти людяності.

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