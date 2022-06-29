У Кременчуці родинам жертв атаки РФ на ТЦ виплатять компенсацію: які суми

У Кременчуці родинам жертв атаки РФ на ТЦ виплатять компенсацію: які суми

Родинам загиблих та постраждалих людей внаслідок ракетного удару РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня виплатять грошову допомогу.

Гроші з бюджету громади спрямують родинам загиблих, а також постраждалим, які перебувають у медзакладах або лікуються вдома після ракетного обстрілу військ Росії.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький під час телемарафону.

Сім’ям загиблих буде виділена допомога у розмірі 50 тисяч гривень. Усім, хто лікується у наших лікарнях стаціонарно, – по 25 тисяч гривень. І тим, хто звертався амбулаторно, тих, кого відпустили додому, їм також буде допомога на лікування – 10 тисяч гривень.

Фінансування виплат матеріальної допомоги з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади зобов’язаний здійснювати департамент фінансів.

Раніше стало відомо, що у результаті влучання ракети РФ по ТЦ загинули щонайменше 18 людей. За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

Нагадаємо, під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув, постраждали двоє рятувальників.

Як повідомлялося, у Кременчуці мати шукає 22-річну доньку, яка зникла після терористичної атаки Росії на ТЦ.

Читайте також: