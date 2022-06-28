У Кременчуці розібрали 60% зруйнованого ТЦ: більшість тіл невпізнанні, бо дуже сильно обгоріли

Криміналістична лабораторія скоро розпочне збирати зразки ДНК та ідентифікувати загиблих.

У результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор" в Кременчуці залишається зниклою безвісти 21 людина. Однак вони можуть бути серед 18 загиблих. Більшість тіл невпізнанні, бо вони дуже сильно обгоріли.

Про це під час брифінгу 28 червня повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Наразі рятувальники розібрали вже 60% завалів на місці трагедії. Кількість жертв, імовірно, буде зростати. За словами Монастирського, рятувальники намагатимуться повністю розібрати ТЦ до ранку 29 червня.

"Маємо багато фрагментів тіл, які треба ідентифікувати. Сюди виїхала спеціальна криміналістична лабораторія, яка передана нам для розслідування воєнних злочинів міжнародними партнерами. Вона дозволить тут, на місці, зібрати зразки ДНК і приступити до ідентифікації", - розповів міністр МВД.

Щоб встановити, хто саме є серед загиблих, родичі здадуть зразки. Ідентифікація займає кілька днів. Швидкість отримання результатів залежить від того, як швидко люди здадуть ДНК.

Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, Росія завдала авіаудару по торговому центру "Амстор" в Кременчуці Полтавської області. Станом на ранок рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

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