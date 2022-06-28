У Кременчуці розібрали 70% обстріляного Росією ТЦ: подробиці та фото

У Кременчуці розібрали 70% обстріляного Росією ТЦ: подробиці та фото

У Кременчуці 28 червня станом на 17:00 розібрали уже 70% зруйнованого Росією торговельного центру.

На місці трагедії загинуло 18 осіб. Також працівники ДСНС знайшли 7 фрагментів людських тіл.

Про це повідомили у ДСНС України.

"За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/ДСНС

До робіт залучено 611 осіб та 88 од. техніки, з них від ДСНС - 383 особи та 66 од. техніки.

Фото: ДСНС

Також рятувальники показали фото зі зруйнованого російськими терористами торговельного центру. На світлинах видно дитячі іграшки та одяг.

Фото: facebook.com/ДСНС

Фото: facebook.com/ДСНС

Фото: facebook.com/ДСНС

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Тим часом у Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео).