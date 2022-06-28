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У Кременчуці розібрали 70% обстріляного Росією ТЦ: подробиці та фото

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У Кременчуці розібрали 70% обстріляного Росією ТЦ: подробиці та фото

Фото: facebook.com/ДСНС

У Кременчуці 28 червня станом на 17:00 розібрали уже 70% зруйнованого Росією торговельного центру.

На місці трагедії загинуло 18 осіб. Також працівники ДСНС знайшли 7 фрагментів людських тіл.

Про це повідомили у ДСНС України. 

"За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні. 

© facebook.com/ДСНС
Фото: facebook.com/ДСНС

До робіт залучено 611 осіб та 88 од. техніки, з них від ДСНС - 383 особи та 66 од. техніки.

© ДСНС
Фото: ДСНС

Також рятувальники показали фото зі зруйнованого російськими терористами торговельного центру. На світлинах видно дитячі іграшки та одяг. 

© facebook.com/ДСНС
Фото: facebook.com/ДСНС
© facebook.com/ДСНС
Фото: facebook.com/ДСНС
© facebook.com/ДСНС
Фото: facebook.com/ДСНС

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Тим часом у Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео).

"Пощастило, що ми були зі сторони виходу": очевидець про порятунок із обстріляного ТЦ у Кременчуці

"Пощастило, що ми були зі сторони виходу": очевидець про порятунок із обстріляного ТЦ у Кременчуці
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