У Кременчуці розібрали 70% обстріляного Росією ТЦ: подробиці та фото

У Кременчуці 28 червня станом на 17:00 розібрали уже 70% зруйнованого Росією торговельного центру.
На місці трагедії загинуло 18 осіб. Також працівники ДСНС знайшли 7 фрагментів людських тіл.
Про це повідомили у ДСНС України.
"За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
До робіт залучено 611 осіб та 88 од. техніки, з них від ДСНС - 383 особи та 66 од. техніки.
Також рятувальники показали фото зі зруйнованого російськими терористами торговельного центру. На світлинах видно дитячі іграшки та одяг.
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.
Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти, і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.
Тим часом у Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео).
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