У Кременчуці троє комунальників поцупили коробку з телефонами із зруйнованого росіянами ТЦ: їх покарали

У Кременчуці троє комунальників поцупили коробку з телефонами із зруйнованого росіянами ТЦ: їх покарали

Трьох чоловіків звинувачують у мародерстві під час розбирання завалів на місці зруйнованого окупантами ТЦ у Кременчуці. Їх підозрюють у крадіжці 61 мобільного телефону.

Слідство встановило, що троє підозрюваних, які є працівниками одного з комунальних підприємств міста, після ракетного обстрілу Кременчука 27 червня прибули до ТЦ "Амстор" у робочих справах. Вони повинні були розчищати територію від скла.

Про це повідомляє місцева "Кременчуцька газета".

Коли ці роботи проводилися, рятувальники та нацгвардійці виносили зсередини ТЦ "Амстор" не лише зіпсоване обладнання магазинів, а й товар, який залишився. Серед нього була і коробка з мобільними телефонами.

Після того, як підозрювані прибрали значну частину території, вони залишили собі цю коробку. Далі завантажили її в свій контейнер для сміття і повезли до службової автівки, а вже там перевантажили.

У цей час їх "взяли на гарячому" бійці тероборони, які стежили за охороною громадського порядку в районі торгового центру "Амстор". Вони викликали на місце події поліцію. Правоохоронці задокументували те, що сталося. У коробці виявили 61 мобільний телефон.

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою як міру запобіжного заходу підозрюваним. Суддя Крюківського районного суду Кременчука 30 червня розглядав цю справу і задовольнив клопотання правоохоронців про обрання міри запобіжного заходу.

Всі троє отримали 60 діб перебування під вартою у Полтавському СІЗО із правою внесення застави за кожного.

Раніше окупант розповів, як мародерять в Україні.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловіки на місці падіння літака ЗСУ викрали боєкомплект і табельну зброю загиблого пілота.

Читайте також: