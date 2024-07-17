У Кремінському лісі "Азов" взяв у полон трьох російських окупантів: відео

Українські бійці оточили бліндаж, в якому сховалися окупанти, та почали закидувати його гранатами.

Під час боїв у Кремінському лісі на Луганщині бійці 12-ої бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" впритул підійшли до ворожих позицій і захопили полонених.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі "Азову".

Українські бійці оточили бліндаж, в якому сховалися окупанти, та почали закидувати його гранатами.

"Окупанти прийняли правильне рішення і не чинили опору. "Азовці" взяли трьох неушкоджених російських військовослужбовців у полон", - йдеться в коментарі до опублікованих кадрів.

У Кремінському лісі "Азов" взяв у полон трьох російських окупантів

Пізніше, вже під час розмови з бійцями бригади, окупанти поділилися тим, що саме їх штовхає на шлях війни та вбивства українців.

Один з полонених, 25-річний Антон Сопов відбував покарання в колонії і погодився на контракт в армії РФ. Окупант служив у 31-му мотострілецькому полку стрільцем.

Командир гармати того ж 31-го мотострілецького полку Сергій Тимчук зізнався, що погодився воювати в Україні, бо йому пообіцяли списати кредити.

Третій полонений Ільдар Карімов сказав, що пішов на війну через сварку з жінкою.

Всі троє окупантів визнали, що командування не надто переймається справами військових – значна частина зброї і спорядження відсутня, а росіян кидають на "м'ясні штурми".

Бійці "Азову" нагадали, що єдина можливість вижити для російських військових – здаватися у полон Силам оборони.

Нагадаємо, раніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали кадри з екшн-камери бійця, які зафіксували ліквідацію окупанта на підступах до нещодавно звільнених українськими захисниками позицій на Донеччині.

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