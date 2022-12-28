У Кремлі анонсували єдиний традиційний захід Путіна, який не скасували цьогоріч

Диктатор Росії Володимир Путін вирішив провести єдиний традиційний захід, не скасований наприкінці 2022 року.

Про це повідомив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Йдеться, про новорічне звернення Путіна до громадян країни-агресорки, які підтримують його кровопролитну війну проти України.

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За словами Пєскова, жодних змін у форматі звернення не планується. Путін, як і завжди, виступатиме на тлі Кремля.

Спікер диктатора каже, що кожне звернення Путіна "несе відбиток року минулого і містить основні фрази та посилки на рік, що почався", і підкреслив, що "так буде і цього разу".

Слід зазначити, що Володимир Путін цьогоріч вирішив скасувати свої традиційні передноворічні заходи.

Так, вперше за 10 років не буде підсумкової пресконференції Путіна з журналістами.

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський пояснив, що Путін скасував щорічну підсумкову пресконференцію, оскільки зараз його більше хвилює інша проблема – як зберегти своє життя та владу.

Також Путін скасував традиційну гарячу лінію. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов каже, що причина цьому - страх.

Крім того, 24 грудня стало відомо, що Володимир Путін раптово скасував запланований візит до Нижнього Тагіла, де мав відвідати танковий завод. Несподівана зміна планів глави Кремля підігріла чутки про погіршення його стану здоров'я.

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