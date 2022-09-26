У Кремлі готують кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, Польщі та країн Балтії - ГУР

Окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників.

Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Так, за даними розвідки, у першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

"Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Також Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України – насамперед Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, урядові сайти Японії атакували російські хакери.

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