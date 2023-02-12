У Кремлі готуються до нової хвилі мобілізації: у ГУР розповіли, чому це не змінить перебіг війни

Якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, то зіткнеться з тими ж проблемами, що і минулого разу.

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації. Утім, у розвідці України переконані, що це лише ще більше виснажить окупантів.

Таку думку висловив представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Wall Street Journal.

"В Росії все готове. Особовий склад є, списки готові, люди, яким доручено проводити комплектування і навчання мобілізованих, знаходяться в готовності", - сказав Скібіцький.

За його словами, якщо Росія продовжить новий раунд мобілізації, то зіткнеться з тими ж проблемами, які виявила попередня хвиля. Йдеться, зокрема, про брак сучасного обладнання та дростатню кількість боєздатних офіцерів.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому, що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", - підсумував Скібіцький.

Тим часом, мобілізовані росіяни із Калінінградської області, які не хочуть бути "гарматним м'ясом", записали звернення до свого губернатора та Міноборони РФ.

На думку експерта Олександра Коваленко, Росія вже немає ресурсу, щоб проводити масштабні наступальні дії. Зараз окупанти намагаються активізувати наступальні дії на Донецькому плацдармі.

Читайте також: