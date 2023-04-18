У Кремлі говорять про якнайшвидше закінчення війни в Україні: на кого розраховані заяви

Пригожин зробив заяву про те, що ідеальний варіант оголосити про завершення так званої спецоперації і повідомити всім, що Росія досягла вже тих результатів, які планувала.

Це він так думає, чи його підштовхнули і яка мета цих слів, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

“Я думаю, що там, ймовірно, все погоджується. Хоча Пригожин останнім часом проявляє активність і самостійність, може це його особиста думка. Це робиться переважно не для нас з вами і навіть не для російських громадян. Це робиться для міжнародної спільноти, щоб призупинити постачання зброї в Україну. Тому що, якщо вони оголосять, що вони закінчили так звану спецоперацію, то далі можна казати давайте вести переговори, думати, що робити далі. Тобто вони вже начебто не воюють. А тепер Україна начебто намагається атакувати, проводити бойові дії, які не проводить РФ”, - пояснив Олексій Гетьман.

За його словами, це провокативні слова. Ми все одно будемо визволяти наші території. Ніяких перемовин не буде, допоки хоч один їхній солдат знаходиться на нашій території в межах кордону 1991 року.

“Про це казало наше військово-політичне керівництво. Можуть вестися перемовин тільки тоді, коли ми, наприклад, вийдемо на адміністративні кордони Криму. Тоді можна розмовляти з представниками РФ про умови капітуляції того оточеного угруповання, яке опиниться в Криму. Ніяких поступів по територіям ніхто робити не збирається”, - додав військовий оглядач.

Подібну заяву ми чули і від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який також сказав, що Росія зацікавлена в тому, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше.

Деякі експерти говорять про те, що 9 травня навіть може бути таке, що Путін оголосить про завершення так званої СВО.

“Це цілком можливо. Ці люди — це негідники. Важко навіть спокійно коментувати такі висловлювання. Тобто люди напали на нашу країну і зараз ці люди на всіх міжнародних майданчиках починають розповідати про те, що Росія прагне миру, що вони хочуть припинити ці бойові дії. Начебто Україна їх припиняти не хоче і треба якось світовою спільнотою натиснути на нашу країну, щоб ми нарешті припинили воювати. Тобто вони на нас напали, захопили наші території, тепер розповідають, що вони миротворці. Найнеприємніше те, що дехто цьому вірить. Треба нашому дипломатичному корпусу підготуватися, як правильно на це реагувати і як правильно це пояснювати нашим західним партнерам. Бо такі розмови 100% почнуться”, - зазначив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін прибув на окуповані території Луганщини та Херсонщини.

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