У Кремлі істерично відреагували на слова Байдена про Путіна - "м'ясника", пригадавши Югославію

У Кремлі істерично відреагували на слова Байдена про Путіна - "м'ясника", пригадавши Югославію

Спікер Держдуми РФ припустив, що президент США хворий, а такі висловлювання пов'язані з істерикою від безсилля.

Особисті образи президента США Джо Байдена на адресу Володимира Путіна "звужують вікно можливостей" для налагодження відносин Москви та Вашингтона.

Про це у суботу, 26 березня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський ТАСС.

"Все ж державний лідер повинен зберігати тверезість", - сказав представник Кремля, коментуючи висловлювання американського президента, в якому він назвав Путіна "м'ясником".

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"Дивно чути звинувачення на адресу Путіна від Байдена, який закликав бомбардувати Югославію та вбивати людей", - додав Пєсков.

Своєю чергою спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін також прокоментував слова Байдена про Путіна. Він припустив, що президент США хворий, а такі висловлювання пов'язані з істерикою від безсилля.

Нагадаємо, п резидент США Джо Байден 26 березня зустрівся у Варшаві з українськими біженцями, які були вимушені покинути свої домівки через війну, розв'язану Росією. Після розмови американський президент назвав Володимира Путіна "м'ясником".

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