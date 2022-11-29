У Кремлі навесні обговорювали ядерний удар по Україні: Newsweek - про те, що зупинило Росію

Росія може повернутись до ядерної риторики, якщо ЗСУ наблизяться до Криму.

У Кремлі навесні обговорювали застосування ядерної зброї у війні проти України. Проте тоді вирішили, що таким чином Росія продемонструє свою слабкість, завдаючи ядерні удари по неядерній державі.

Про це пише видання Newsweek.

Журналісти посилаються на дані російського правозахисника, керівника Антикорупційного сайту Gulagu.net Володимира Осєчкіна та його інформатора з ФСБ під псевдо "Вітер змін".

За їхніми даними, навесні в Кремлі нібито всерйоз обговорювали застосування ядерної зброї у війні проти України. Участь у таких розмовах брали генерали РФ, Путіна там не було. Інформатор з ФСБ заявив, що нібито більшість вважали "дурістю застосування ядерної зброї". Також у РФ побоюються, що ядерні удари по Україні означатимуть для Росії вияв слабкості. Інформатор видання схиляється до того, що якщо Путін накаже вдарити по Україні ядерною зброєю, це можуть заблокувати інші військові генерали. Також у Росії вважали, що якщо ракету вдасться перехопити на їхній території - це може призвести до катастрофи.

Директор Європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Бергманн вважає, що якщо Україна продовжить перемагати на полі битви та наблизиться до перспектив звільнення Криму, то ядерний шантаж Росії посилиться.

Ядерна риторика Росії

Російський диктатор Путін та його оточення від перших днів війни проти України заявляє про ядерну зброю. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ані Росія, ані США не планують застосовувати ядерну зброю.

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що якщо президент Росії Володимир Путін наважиться застосувати ядерну зброю проти України, США знищать "більшу частину російських військових можливостей".

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