У середу, 28 грудня, прессекретар президента держави-аргесорки Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Заяву речника Кремля цитує турецьке видання TRT.

"Поки немає жодного мирного плану України, давайте почнемо з цього", - цинічно сказав Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати ініціативу президента України Володимира Зеленського, який пропонує до лютого розробити мирний план і провести щодо нього саміт на майданчику ООН.

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За словами речника Путіна, не може існувати жодний "мирний план" щодо України, який не враховує "входження до складу Росії чотирьох нових регіонів".

"Жодний план, який не враховує ці реалії, не може претендувати на те, щоб бути мирним", - наголосив Пєсков.

Нагадаємо, раніше прессекретар Путіна висловив своє здивування намірами України щодо повернення Криму.

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