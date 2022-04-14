У Кремлі назвали умову, за якої може відбутися особиста зустріч Путіна та Зеленського

Пєсков додав, що нібито вони поки не бачать просування для зустрічі тет-а-тет двох президентів.
У Кремлі заявили, що умовою можливої зустрічі президента країни-агресорки Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського є документ про мирну угоду, готовий для підписання лідерами двох країн.
Про це повідомив в четвер, 14 квітня, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков під час пресконференції, передає CNN.
"Президент (Путін - ред.) у принципі ніколи не відмовлявся від такої зустрічі (з президентом Зеленським - ред.), але для цього потрібно підготувати певні умови, а саме текст (угоди - ред.) документа", — заявив Пєсков журналістам. Та додав, що нібито вони поки не бачать просування для зустрічі тет-а-тет двох президентів.
Зауважимо, від початку російського вторгнення Зеленський неодноразово закликав до переговорів диктатора Росії, але у Кремлі кожного разу придумують відмазку. Наразі переговорів на найвищому рівні не було.
Читайте також:
- Російські кораблі, які йдуть нах*й: яхти олігархів РФ, які конфіскували
- Шойгу зліг з інфарктом, а 20 генералів загриміли до в'язниці: в Росії почалося розбирання польотів
- У Чернігівській області знайшли черговий склад з ворожими боєприпасами (фото)