У Кремлі назвали величезну кількість мобілізованих, які не доживуть до весни: є ким замінити

У Росії визнали, що їх не хвилюють втрати особового складу.

У Кремлі очікують, що 100 тисяч російських мобілізованих ліквідують в Україні взимку. Їх планують замінити строковиками.

Про це пише російське видання "Важливі історії" з посиланням на два джерела - у ФСБ та Генштабі РФ.

За даними російської аналітики, 100 тисяч мобілізованих, яких відправлять на війну проти України, не доживуть до весни. Їх планують замінити строковиками, яких у Росії є 120 тисяч.

У Кремлі заявили, що їх не лякають великі втрати окупаційної армії, адже людей завжди можна замінити. Путін не скасовує свій указ про "часткову" мобілізацію, оскільки планує відправити на війну проти України ще 120 тисяч строковиків. Станеться це навесні.

Втрати окупаційної армії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні ліквідували 86 150 російських окупантів. Знищили 28 99 танків, 278 літаків та 261 вертоліт.

У вересні, коли в РФ оголошували про "часткову" мобілізацію, кремлівський режим заявив, що на війні проти України ліквідували менше 6 тисяч окупантів.

У РФ, за різними даними, планують мобілізувати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в Росії можуть мобілізувати до 2 мільйонів осіб та запровадити воєнний стан. Для ЗСУ це проблема, проте не критична.

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