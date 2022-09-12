Кремль після цинічних обстрілів енергооб’єктів України тиражує нові фейки: як вибріхуються пропагандисти

Окупанти обстрілюють енергосистему Україну, натомість їхні пропагандистські медіа традиційно брешуть про дії своїх злочинців.

Пропагандистські ЗМІ Росії тиражують фейки про "самообстріл" Україною власної енергосистеми.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Прокремлівські ЗМІ просувають однакову тезу про "умисні обстріли геінфраструктури України" українськими ж військовими. Пропагандисти брешуть, що начебто "Залужний наказав здійснити провокацію".

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Також є неправдиві тези, що мовляв "ЗСУ б’ють по енергооб’єктах… командуванню ЗСУ необхідно виставити рф нелюдським агресором, який через невдачі на фронті б’є по мирних об’єктах".

"Абсурдність тверджень не потребує спростувань, оскільки, понісши суттєві іміджеві втрати на Харківщині, кремль вчергове вдався до терору цивільного населення", - сказано в повідомленні.

На підтвердження у ЦПД навели повідомлення кремлівських пропагандистів, які пишуть:

"У любви гарантий нет,

Это очень скверно, братцы...

Уходя, оставить свет -

Это больше, чем остаться.

Че со светом-то, соседи?" (М.Сімоньян, російська пропагандистка, "рупорка Кремля").



"Радий ударами по енергосистемі Києва… це важливо для перемоги…" (Російський пропагандист Є. Поддубний).

Нагадаємо, Росія 12 вересня завдала потужного удару по Харкову. Є жертви, у місті немає світла та водопостачання.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові 11 вересня. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією.

Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".

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