У Кремлі пообіцяли захищати "сотні тисяч" росіян, які нібито живуть на Донбасі

У Кремлі пообіцяли захищати "сотні тисяч" росіян, які нібито живуть на Донбасі

Лавров пригрозив, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "можливі військові провокації Києва".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на Донбасі проживають сотні тисяч російських громадян, і РФ їх захищатиме.

Про це повідомляють "РІА Новини".

"Щодо жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживатиме всіх необхідних заходів для їхнього захисту", — говорить Лавров.

Він пообіцяв, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "можливі військові провокації Києва".

Також глава російського МЗС вкотре назвав війну на Донбасі "громадянською" та "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден розмовляв телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруги з Україною.

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