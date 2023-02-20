У Кремлі пригрозили Молдові через гучну заяву нового прем'єр-міністра щодо Придністров'я

У Кремлі пригрозили молдовській владі після заяви нового прем’єр-міністра Доріна Речана. Москва заявила про те, що Молдові слід проявляти обережність у питанні про присутність російських військ у Придністров’ї.

З такою заявою виступив речник Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Интерфакс".

Як пише видання, Речан 18 лютого, через два дні після затвердження його на посаді глави уряду, заявив, що Придністров'я потрібно демілітаризувати шляхом виведення російських військ.

"Росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми і вельми обережними з подібним", - заявив Пєсков.

Також читайте Китай може поставляти летальну зброю РФ: як це вплине на перебіг війни

Ба більше, він висловився і про майбутні відносини між Москвою та Кишиневом після зміни уряду.

"У нас і так відносини з Молдовою вельми і вельми напружені. При цьому молдовське керівництво робить акцент на всьому антиросійському, теж скочується в антиросійську істерію… Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові і шкодить двостороннім відносинам", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент.

Зазначимо, що президент Росії Володимир Путін хоче здійснити державний переворот у Молдові, але його планам можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля.

Читайте також: