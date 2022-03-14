У Кремлі розпочалася паніка через провал плану "А" щодо окупації України, а "Б" немає - журналіст-розслідувач

У Кремлі розпочалася паніка через провал плану "А" щодо окупації України, а "Б" немає - журналіст-розслідувач

За даними Грозєва, угода між Україною та РФ про припинення війни може бути підписана за 2-3 дні.

У Москві немає нового плану щодо повномасштабного вторгнення до України. Через це у Кремлі розпочалася паніка.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, еліти вже відкрито заявляють, що "курс Росії самогубний", продовжувати війну неможливо, а у спецслужбах країни-агресорки розпочалися репресії.

За прогнозом Грозєва, у Володимира Путіна є два варіанти:

домовитися із Зеленським на умовах набагато більш компромісних, ніж були заявлені спочатку. зважитися завдати удару по цивільному населенню неконвенційною зброєю, щоб примусити Київ до компромісу і показати своїй країні результат.

Також, за даними журналіста-розслідувача, угода між Україною та РФ про припинення війни може бути підписана за 2-3 дні.

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