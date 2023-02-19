У Кремлі розповіли, про що говоритиме Путін у зверненні до Федеральних зборів

Путін звернеться з посланням до Федеральних зборів 21 лютого, напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів РФ 21 лютого приділить "особливу увагу темам, пов'язаним зі спеціальною військовою операцією (війною проти України - ред.).

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Все наше життя – воно зараз крутиться навколо теми СВО (війни - ред.). І спеціальна військова операція так чи інакше впливає на все наше життя, впливає на життя на континенті. Тому, звісно, варто очікувати, що президент багато уваги приділить саме їй", - сказав представник Кремля.

Звернення Путіна до Федеральних зборів

Напередодні річниці вторгнення Росії в Україну, 21 лютого, кремлівський диктатор Володимир Путін виступить із зверненням до Федеральних зборів РФ, на якому говоритиме про війну. Росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. Загарбники планують організувати концерт у Лужниках , на який, ймовірно, приїде і Володимир Путін.

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що під час звернення Путін погрожуватиме світу і говоритиме про військові "успіхи", яких немає.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що напередодні річниці війни Путін може завдати по Україні ракетного удару.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

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