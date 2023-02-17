У Кремлі розуміють неминучість звільнення Криму: в українській розвідці поділилися планами на півострів

У Кремлі розуміють, що тимчасово захоплений Крим неодмінно буде деокуповано. Це починають усвідомлювати і самі мешканці півострова, тож кількість прихильників Росії серед кримчан зменшується.

Російське керівництво починає усвідомлювати неминучість деокупації Криму. Це відбуватиметься військовим, економічним, соціально-гуманітарним та юридичним шляхами.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у інтерв'ю АрміяInform.

За його словами, ще задовго до 2014 року, коли Росія окупувала український півострів, безліч факторів вказували на те, що Україна має не тільки вживати оперативних заходів, а й сформувати чітку стратегію на випадок російського нападу на Крим. Втім за часів проросійського президента-втікача Віктора Януковича про розробку такої стратегії не було й мови.

"В умовах, коли представники влади, наділені повноваженнями давати відповідні накази, фактично працювали в інтересах Росії та роками підривали нашу обороноздатність, а ворог системно готувався до захоплення Криму, про ефективність спроб завадити окупації говорити не доводиться", — розповів Скібіцький.

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Він зауважив, що українська розвідка слідкує за настроями серед населення тимчасово окупованого Криму. Сьогодні розвідники кажуть, що ставлення до Москви на півострові змінюється. Ілюзій навколо "руського міра" позбуваються не лише кримчани, чиї родичі на материковій частині України постраждали від війни, а й прихильники російського окупаційного режиму у Криму, які почали прозрівати після звірств та воєнних злочинів Росії в Україні.

"А тим, хто продовжує вірити у так звану непереможність Росії та у те, що Росія нібито окупувала Крим "назавжди", можу дати дружню пораду пакувати валізи. Як показує практика, так званий Керченський міст не надто міцний, а отже — не вічний", — зазначив Скібіцький.

Самі росіяни також починають розуміти, що деокупація півострова неминуча. Вони розуміють, що це буде зроблено військовим шляхом.

"Ми бачимо, що на тлі поставок нових зразків озброєнь для України росіяни перекидають на північ Кримського півострова нові підрозділи, зводять там оборонні споруди. Очевидно, що у Кремлі готуються, усвідомлюючи неминучість деокупації", - зауважив Скібіцький.

Він додав, що після звільнення у Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормальної та безпечної життя.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала початок підготування кадрового резерву для Криму. За її словами, перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз.

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