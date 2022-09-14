У Кремлі - шоковані: генерал США пояснив, чому у Путіна майже не коментують ганебну поразку армії РФ

Колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловив свою думку, чому у Москві майже не коментують поразку своєю армії на Харківському напрямку.

Генерал США вважає, що у Кремлі свою армію переоцінили, а українську - недооцінили. Зараз, після нищівної поразки, у Москві - "шоковані".

Про це американський генерал повідомив в інтерв'ю DW.

"Я думаю, очевидно, Москва спантеличена. Напевно, це шок. Думаю, що в цій системі ніколи точна інформація не сягала верхів. Тож, можливо, люди в Кремлі і на різних рівнях мали різні погляди на те, що відбувається насправді і до якої міри погані справи. Тому я думаю, що, ймовірно, були зроблені дещо упереджені висновки щодо того, наскільки російська армія краща, ніж ЗСУ", - пояснив він.

Як повідомлялося, починаючи від 6 вересня до сьогодні звільнено 3800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч українців, що перебували в окупації.

Інтерв'ю з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном - повна версія

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