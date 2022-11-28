У Кремлі відреагували на інформацію про можливе відведення росіян із Запорізької АЕС

Напередодні очільник "Енергоатома" Петро Котін розповів, що є ознаки того, що окупанти готуються покинути Запорізьку АЕС.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про можливе відведення окупантів із Запорізької АЕС.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Так, Пєсков відкинув можливість того, що російські загарбники добровільно залишать територію ЗАЕС, яку вони незаконно захопили ще у березні.

"Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає та бути не може", - прокоментував Пєсков.

Ситуація на Запорізькій АЕС

У неділю, 27 листопада, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС. Котін зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з нашої АЕС, проте є ознаки того, що вони готуються це зробити. Він додав, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що лінія оборони російської армії поступово відсувається до кордонів РФ, тож окупанти не зможуть утримати Запорізьку АЕС.

Бельгія допомагатиме Україні в питанні демілітаризації Запорізької АЕС.

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