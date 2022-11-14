У Кремлі відреагували на візит Зеленського до Херсона: що на це сказали у Путіна

В Кремлі виявилися не багатослівними.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до звільненого від російських окупантів Херсона. На цю подію відреагували і в країні-агресорці Росії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков виявився небагатослівним під час коментування російським пропагандистам візиту Зеленського до Херсона. Пєсков не зумів придумати нічого кращого і сказав, що "Херсон - територія РФ".

"Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія Російської Федерації", - сказав Прессекретар Путіна російським засобам масової пропаганди.

Звільнення Херсона

У п`ятницю, 11 листопада, Збройні сили України зайшли до Херсона, який понад вісім місяців перебував у російській окупації.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що місто повертається під контроль України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові доклали чимало зусиль, щоб звільнити місто від окупантів і це не є жестом доброї волі РФ.

Раніше Міноборони РФ заявило, що втеча окупантів з правого берега Херсонщини нібито завершилася і загарбники "зайняли заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

Сьогодні, 14 листопада, президент України приїхав до звільненого від російських окупантів Херсона.

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