У Кремлі відреагували на ідею демілітаризованої зони: що заявив Пєсков

Речник російського президента Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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Москва не отримувала жодних офіційних заяв від Києва щодо створення 30-кілометрової демілітаризованої зони вздовж лінії фронту. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи слова американського генерала Кіта Келлога.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“З Києва не було жодної заяви щодо цього”, — сказав Пєсков, додавши, що російська сторона поки не вважає за необхідне реагувати на подібні ініціативи без прямого підтвердження з боку України.

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Нагадаємо, раніше генерал Кіт Келлог — радник Дональда Трампа з національної безпеки — припустив, що Україна може погодитися на створення демілітаризованої зони як частину можливих мирних переговорів.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомив, що Україна хоче заморозити війну, розв’язану Росією. У Києві пропонують зупинити бойові дії по наявній лінії фронту та створити демілітаризовану зону завширшки 30 кілометрів.