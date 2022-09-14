У Кремлі визнали свою поразку на Харківщині, пропагандисти намагаються "відбілити" Путіна - ISW

Українські захисники змусили тікати окупантів з Харківщини, і агресорці Росії довелося визнати свою поразку на цій лінії фронту. Чиновники та федеральні засоби масової пропаганди активно обговорюють причини невдачі путінських військ.

Про це повідомили у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. О фіційні особи Кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ у Харківській області", - йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що у Кремлі вперше визнали поразку у розпочатій 24 лютого війні. Адже і після відступу російських військ з Київської області, і після втечі зі Зміїного у Москві постійно шукали виправдання діям своїх військових.

"Росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний - як "жест доброї волі", - наголошуюь в ISW.

Американські фахівці вважають, що визнання Кремлем поразки є частиною спроб пом'якшити та направити критику диктатора Путіна на Міноборони РФ та військове командування "у формі".

Своєю чергою, кремлівські ЗМП намагаються хоч якось зняти з "фюрера" Путіна будь-яку відповідальність за поразку, але при цьому критикуюють оборонне відомство за недостатню обізнаність щодо обстановки на Харківщині.

"Визнання поразки під Харковом показує, що Путін готовий і здатний визнати навіть поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, щоб зняти з себе провину", - пояснюють в ISW.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

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