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У Кремлі за поширення правди про війну в Україні людей кидатимуть за ґрати на 15 років

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Рішення ухвалять на засіданні Держдуми найближчим часом.

У Кремлі придумали, як по-новому боротися з поширенням правди. 2 березня голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив про внесення до палати поправок до Кримінального кодексу, які встановлюють покарання за поширення правдивої інформації про війну в Україні.

Про це пишуть росЗМІ.

"Сьогодні було підписано поправки та внесено до комітету із законодавства для того, щоб вони були розглянуті на сесії Держдуми", - сказав Піскарєв журналістам у середу.

За його словами, запропоновані зміни можуть бути оперативно ухвалені. Як зазначається у документі, максимальне покарання за першою частиною цієї статті - до трьох років позбавлення волі. Якщо для поширення нібито "фейків" використовувався Інтернет, за словами Піскарьова, термін позбавлення волі може становити від 5 до 10 років. Якщо "фейк" спричинив суспільно-небезпечні наслідки, то пропонується призначати покарання до 15 років позбавлення волі.

Необхідність у статті продиктована великою кількістю нібито фейків, які, мовляв, дискредитують російську армію і війну в Україні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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