У Кремлі за поширення правди про війну в Україні людей кидатимуть за ґрати на 15 років

У Кремлі за поширення правди про війну в Україні людей кидатимуть за ґрати на 15 років

Рішення ухвалять на засіданні Держдуми найближчим часом.

У Кремлі придумали, як по-новому боротися з поширенням правди. 2 березня голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив про внесення до палати поправок до Кримінального кодексу, які встановлюють покарання за поширення правдивої інформації про війну в Україні.

Про це пишуть росЗМІ.

"Сьогодні було підписано поправки та внесено до комітету із законодавства для того, щоб вони були розглянуті на сесії Держдуми", - сказав Піскарєв журналістам у середу.

За його словами, запропоновані зміни можуть бути оперативно ухвалені. Як зазначається у документі, м аксимальне покарання за першою частиною цієї статті - до трьох років позбавлення волі. Якщо для поширення нібито "фейків" використовувався Інтернет, за словами Піскарьова, термін позбавлення волі може становити від 5 до 10 років. Якщо "фейк" спричинив суспільно-небезпечні наслідки, то пропонується призначати покарання до 15 років позбавлення волі.