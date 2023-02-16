У Кремлі задумали новий хитрий план: експерт пояснив, для чого РФ стягує авіацію та запускає "повітряні кулі"

У Кремлі мають намір застосувати повітряну кампанію, яка допоможе на першому етапі знищити українські системи ППО, а потім - військові об’єкти, особовий склад командні пункти та інше. Саме тому Росія запускає повітряні кулі та стягує до українського кордону авіацію.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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За його словами, більшість військових аналітиків вважають, що російська армія не зможе досягти якихось результатів на землі, тому вона намагатиметься максимально застосовувати авіацію, де має тотальну перевагу у небі.

"Йдеться про реалізацію окремої повітряної кампанії, яка призвана знищити на першому етапі систему протиповітряної оборони України, ну а далі, коли вже буде абсолютне панування російської авіації в небі над Україною, російські літаки будуть нищити українські військові об’єкти, зосередження особового складу, склади, командні пункти і таке інше", - зазначив експерт.

Коментуючи можливість реалізувати російським льотчикам такий план, Селезньов наголосив, що це залежить від інтенсивності постачання військово-технічної допомоги від західних партнерів.

Також він додав, що Путін продовжуватиме здійснювати ракетні масовані обстріли, щоб знищити залізничну інфраструктуру, великі залізничні вузли України, де транспортується військова допомога від партнерів.

"Якщо ми так активно розглядаємо цю компоненту авіаційної атаки з боку Російської Федерації, то ця атака може відбуватися де завгодно. Ми знаємо, що на території Республіки Білорусь літаки путінської армії, які донедавна брали участь у навчаннях, так і залишились. Очевидно, що на території Курської, Воронезької областей, так само і в Ростовській області є військові летовища, звідки можуть працювати ворожі літаки. Так само як і з тимчасово окупованого Криму", - додав Селезньов.

Росія стягує авіацію та запускає по Україні "повітряні кулі"

За інформацією західних ЗМІ, Росія збільшує кількість авіації біля українських кордонів, але у США не бачать загрози повітряного наступу. Голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що вони не фіксують ознак нарощування Росією авіації, однак наголосив на важливості посилення української ППО.

Паралельно із цим над територією України почали помічати "повітряні кулі" із кутовими відбивачами. У розвідці вважають, що таким чином РФ збирає дані про роботу ППО.

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