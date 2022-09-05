У Кремлі заговорили про припинення війни в України: у Зеленського відповіли

В Офісі президента допускають переговори з Росією, але тільки на умовах України, куди Путін відправив свої війська вбивати людей і нищити інфраструктуру.

Київ готовий вести переговори з Російською Федерацією лише після повернення усіх окупованих нею територій України.

Про це йдеться в Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ще раз нагадаю базову аксіому. Переговори можливі, але тільки на умовах України: після повернення територій і ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що "пташенята путінського гнізда" не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки "200-х" своїми рекрутами", - написав Подоляк.

Раніше спікер російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв'ю для пропагандистів сказав, що РФ готова до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але якщо говоритимуть "про те, як будуть виконуватися умови Кремля" для припинення війни.

Нагадаємо, російський опозиціонер розповів про паніку в Кремлі через провал в Україні.

Як повідомляли у Білому домі, Путін не готовий закінчити війну.

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