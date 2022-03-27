У Кремлі занервували через слова Байдена про те, що Путін не може залишатися при владі: Білий дім пояснив

У Кремлі занервували через слова Байдена про те, що Путін не може залишатися при владі: Білий дім пояснив

Пєсков заявив, що не Байдену це вирішувати, а президента Росії обирають росіяни.

Президент США Джо Байден напередодні під час звернення у Варшаві заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді.

"Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи. Груба сила ніколи не зітре їхню волю до свободи. Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості. Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі", - сказав він.

Кремль вже відреагував на слова президента США Джо Байдена

"Не Байдену це вирішувати. Президента Росії обирають росіяни", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Reuters.

Своєю чергою у Білому домі заперечили, що у своїй промові у Варшаві президент Джо Байден закликав до повалення режиму російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова високопосадовця Білого дому.

"Думка президента полягала в тім, що не можна дозволити Путіну мати владу над сусідніми країнами чи регіоном загалом. Він не мав на увазі владу Путіна в Росії чи-то повалення режиму", - зазначив співрозмовник.

Високопосадовець додав, що фрази про те, що "Путіну не можна лишатися при владі" не було в тексті промови.

Раніше представники американського уряду наголошували, що вони не ставлять за мету зміну політичного режиму в Росії.

Нагадаємо, п резидент США Джо Байден 26 березня зустрівся у Варшаві з українськими біженцями, які були вимушені покинути свої домівки через війну, розв'язану Росією. Після розмови американський президент назвав Володимира Путіна "м'ясником".

Джо Байден назвав Путіна військовим злочинцем

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