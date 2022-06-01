У Кремлі заявили про приєднання окупованих територій України до Росії

У Кремлі заявили про приєднання окупованих територій України до Росії

У Кремлі видали чергову маячню про приєднання до Росії окупованих українських територій.

Держава-агресорка мріє це зробити вже до кінця 2022 року.

Про це заявив член міжнародного комітету СФ Сергій Цеков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Представник держави-окупантки заявив, що нібито Херсонська та Запорізька області "мають дуже великі шанси на з'єднання з РФ". Також він розмріявся про те, що Росія має шанси приєднати і "більше територій України", ніж зараз окуповані до свого складу. Цеков додав, що це може статись протягом року.

Нагадаємо, очільниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявляє, що, мовляв, Москва попри відкриту агресію на території України відкрита для переговорів з українською стороною та підписання угод, які призвели б до миру.

Читайте також: