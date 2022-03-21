У Кремлі заявили, що не припинятимуть обстріли по Україні на час перемовин

У Кремлі заявили, що не припинятимуть обстріли по Україні на час перемовин

У Кремлі повідомили, що переговори України та Росії заплановані на 21 березня у форматі відеоконференції.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що режим припинення вогню не діятиме на час перемовин з українською стороною.

Про це речник Путіна повідомив під час брифінгу 21 березня.

У Кремлі пояснюють, мовляв, Україна використовуватиме час для перегруповання.

"Ні. Річ у тім, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується ... підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових", - заявив Пєсков.

Він також додав, що переговори України та Росії заплановані на 21 березня у форматі відеоконференції.

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