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У Кремлі заявили, що Путін нібито не переконуватиме Лукашенка воювати проти України

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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У Кремлі заявили, що Путін нібито не переконуватиме Лукашенка воювати проти України

Фото: Associated Press

Володимир Путін вперше за три роки особисто летить до Мінська на переговори з Лукашенком.

Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито не збирається тиснути на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і примушувати його країну до участі у війні проти України під час сьогоднішньої зустрічі у Мінську.  

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Пєсков назвав такі припущення "дурними та безпідставними".

За його словами, у ході переговорів також буде порушено "газове питання".

Зустріч Путіна і Лукашенка 19 грудня

Сьогодні, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін приїде до Білорусі на переговори з Олександром Лукашенко. 

Також сьогодні до Мінська з неанонсованим візитом прилетів очільник МЗС РФ Сергій Лавров та очільник Міноборони Сергій Шойгу. 

За словами заступника голови об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павла Латушка, Путін хоче підкреслити наскільки для нього важлива участь Білорусі у війні проти України. Саме тому диктатор особисто прибуде до Мінська. До цього саме Лукашенко літав до Москви чи Санкт-Петербурга. 

Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Путін може летіти до Лукашенка, щоб ще раз натиснути на нього та посилити інформаційну кампанію щодо можливого нового наступу російських військ з території Білорусі.

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун стверджує, що участь білоруської армії у війні в Україні знищить останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі. За його словами, білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
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