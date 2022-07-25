У Кремлі заявили, що ракетний удар по порту Одеси не впливає на домовленості щодо вивезення зерна

Москва вважає, що ракетний удар по порту Одеси був спрямований на військову інфраструктуру і жодним чином не впливає на домовленості щодо вивезення зерна.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Интерфакс".

"Це пов'язано виключно з військовою інфраструктурою, це аж ніяк не пов'язано з інфраструктурою, яка задіюється для виконання домовленостей та вивезення зерна. Тому подібне ніяк не має вплинути на початок процесу відвантаження", - сказав речник президента РФ Дмітрій Пєсков.

Саме так Пєсков відповів на запитання, чи "ставить під загрозу" цей удар виконання домовленості щодо зерна.

Раніше The New York Times повідомила, що за словами одного з вищих посадовців Організації об’єднаних націй, Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси, "можливо, технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

У Міністерстві закордонних справ України в свою чергу заявили, що в ООН відмежувалися від коментаря неназваного посадовця про нібито право росіян стріляти по Одеському порту, якщо обстрілювані цілі не задіяні в експорті зерна.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російські ракети, ще дві збила ППО.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Росія атакувала порт.

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