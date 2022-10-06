У Кремлі заяву Зеленського розцінили як "заклик до початку світової війни"

Перед цим український президент Володимир Зеленський нагадав, що він закликав НАТО вжити превентивних заходів щодо дій РФ до 24 лютого.

Речник Путіна Дмитро Пєсков відреагував на заяву Зеленського про превентивні заходи НАТО та заявив, що такі висловлювання вони розцінюють як "заклик до початку світової війни".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

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"Заяви Зеленського – ніщо інше, як заклик до початку світової війни. На це мають звернути увагу всі країни світу. А США, Британія та країни ЄС – особливу увагу", - сказав прихвостень Путіна.

Спікерці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій ввижається, що нібито це "Захід розпалює ядерну війну".

"Захід розпалює ядерну війну. Кожна людина на планеті має усвідомити, що накачаний зброєю маріонетковий і неврівноважений персонаж Зеленський перетворився на монстра, руками якого можуть знищити планету", - відреагувала вона на слова Зеленського, які, звичайно, перекрутила.

Зеленський закликав НАТО виключити можливість застосування РФ ядерної зброї

Нагадаємо, під час виступу перед учасниками саміту Європейської політичної спільноти 6 жовтня Зеленський заявив, що міжнародна спільнота та НАТО повинні були вжити превентивних заходів щодо дій Росії до 24 лютого.

"Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!" – сказав президент.

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