У Кремлі зробили небезпечну ставку: стало відомо, скільки ще Путін готовий воювати

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Найглибша економічна криза в Росії за останні десятиліття навряд чи змусить диктатора Путіна відмовитися від продовження війни проти України.

Про це в етері Еспресо заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

За його словами, нині російська економіка перебуває у найгіршому стані з часів 1990-х років.

Реклама

«Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Економіка не зростає. Інфляція висока. Іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це — факти», — наголосив Макфол.

Водночас дипломат зазначив, що українські удари по території Росії вже змушують російське суспільство безпосередньо відчувати наслідки війни.

«Завдяки вашим надзвичайно успішним ударам углиб території Росії росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. У соцмережах видно паніку, що охопила російське суспільство: через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда», — зазначив він.

Однак, за словами Макфола, економічні труднощі та невдоволення населення не здатні змінити політику Кремля, оскільки Росія є диктатурою.

Реклама

«Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню брежнєвську добу. Це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. За будь-яку спробу це зробити вас можуть заарештувати, ув’язнити, а в окремих випадках — навіть убити», — сказав він.

Колишній посол США наголосив, що всі ключові рішення в Росії ухвалює лише диктатор Путін.

«Усе вирішує лише Путін. Він — єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього», — пояснив Макфол.

На його думку, Путін і надалі робитиме ставку на масовані удари по українській критичній інфраструктурі, розраховуючи виснажити населення взимку.

Реклама

«Путін сподівається, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через терористичні атаки по системах опалення й електропостачання. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він, найімовірніше, продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця цієї зими», — резюмував Макфол.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії майже припинила зростання, а за підсумками перших п’яти місяців 2026 року валовий внутрішній продукт країни збільшився лише на 0,2%.

Ми раніше інформували, що заборона експорту дизельного пального може стати лише початком масштабних економічних проблем у Росії.

Новини партнерів