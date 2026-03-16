У Кремлі зробили нову заяву про переговори та війну проти України

Сергій Лавров

Реклама

Міністр закордонних справ держави-агресорки РФ Сергій Лавров заявив, що Україна не готова до переговорів щодо завершення війни.

Про це він сказав під час пресконференції, передають російські ЗМІ.

За словами Лаврова, президент Росії Володимир Путін нібито неодноразово заявляв про готовність Москви до переговорного врегулювання конфлікту.

Реклама

«Президент Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно прихильні до переговорного рішення. Але оскільки київський режим до цього не готовий, ми будемо досягати цілей спеціальної військової операції на землі, що зараз і відбувається», — заявив очільник російського МЗС.

Переговори щодо миру — останні новини

Напередодні Financial Times повідомило, що мирний процес щодо війни в Україні, який просувають США, опинився під загрозою зриву. Серед причин називають зниження інтересу президента США Дональда Трампа до цієї теми, а також війну з Іраном, яка відволікла увагу Вашингтона.

Ескалація на Близькому Сході відсунула українське питання на другий план. Через це переговори в Женеві призупинили, а заплановану зустріч в Абу-Дабі відклали без визначення нової дати.

У Кремлі також підтвердили паузу в діалозі, пояснивши це зміною пріоритетів США. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення тиску на покупців російської нафти не сприяє досягненню миру.

Реклама

Водночас Москва, за оцінками аналітиків, не демонструє готовності до компромісів, вважаючи, що має перевагу на полі бою. Київ, своєю чергою, відкидає вимоги Росії, які вважає неприйнятними.

Також The Telegraph пише, що через конфлікт на Близькому Сході війна в Україні поступово відходить на другий план, що може бути вигідно Кремлю. США та їхні союзники стикаються з дефіцитом озброєння, оскільки частина ресурсів спрямовується на захист країн Перської затоки.

Крім того, зростання цін на нафту на тлі нестабільності на Близькому Сході приносить додаткові доходи російському бюджету. За таких умов увага Заходу частково зміщується з України на інші глобальні загрози.