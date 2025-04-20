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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1408
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У Кремлі зробили заяву щодо продовження "Великоднього перемир’я"

Раніше Зеленський закликав продовжити перемир'я на 30 днів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Російський президент Володимир Путін не віддавав наказів щодо продовження так званого "великоднього перемир'я".

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав продовжити перемир'я на 30 днів.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін оголосив про так зване “Великоднє припинення вогню” на всій лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що атаки досі продовжуються з боку Росії.

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