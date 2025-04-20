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- Війна
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У Кремлі зробили заяву щодо продовження "Великоднього перемир’я"
Раніше Зеленський закликав продовжити перемир'я на 30 днів.
Російський президент Володимир Путін не віддавав наказів щодо продовження так званого "великоднього перемир'я".
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав продовжити перемир'я на 30 днів.
Нагадаємо, що російський диктатор Путін оголосив про так зване “Великоднє припинення вогню” на всій лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що атаки досі продовжуються з боку Росії.