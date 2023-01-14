У Кремлі зрозуміли, що заплатили дуже високу ціну за Соледар — Держдеп

Тисячі непідготовлених і погано екіпірованих російських призовників були вбиті

Ситуація у Соледарі залишається складною, однак у Москві вже зрозуміли, що російські війська понесли дуже великі втрати заради невеликого успіху.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час пресбрифінгу у Вашингтоні повідомляє Укрінформ.

"Очевидно, що російська багатомісячна кампанія призвела до надзвичайних, величезних втрат особового складу. Тисячі непідготовлених і погано екіпірованих російських призовників були вбиті", - сказав Пател.

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Він зазначив, що росіяни понесли дуже великі страти для захоплення невеликого міста.

"Сам Кремль визнав, що його рішення атакувати Соледар обійшлося у високу ціну", - підкреслив Пател.

Він додав, що Вашингтон продовжить консультуватися з українськими партнерами та оцінювати ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Соледарі ввечері 13 січня почалися артилерійські дуелі між ЗСУ та окупантами, місто стало для ворога справжньою пасткою.

Крім того, ми раніше інформували, що за даними українського Міноборони, Росія кинула ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу у регіоні.

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