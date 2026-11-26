Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що заклик США та НАТО уникати розширення війни нібито стосується не Росії, а України.

Слова Пєскова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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«Щодо розширення конфлікту в Україні, очевидно, маються на увазі спроби київського режиму розширити географію цього конфлікту», — заявив Пєсков.

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Представник Кремля також без наведення доказів звинуватив Україну в нібито «терористичній активності» у Середземному та Балтійському морях.

За його словами, такі дії начебто становлять загрозу не лише для Росії, а й для європейських держав та самого НАТО.

«Це не може не викликати занепокоєння прибережних держав, зокрема, найімовірніше, і в Альянсі загалом. Звичайно, розширення географії ніхто не хотів би, і це потенційно дуже небезпечна дія київського режиму», — стверджує речник Путіна.

Таким чином у Москві фактично переадресували Україні попередження, яке Трамп і Рютте висловили саме Росії.

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Що Трамп і Рютте заявили Путіну

Нагадаємо, 25 листопада президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, після якої закликали Росію утриматися від будь-яких дій, здатних призвести до розширення війни проти України.

«Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно розширюють війну, а також важливість якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання», — йдеться у спільній заяві.

Зустріч відбулася на тлі дискусій щодо політики Вашингтона стосовно Володимира Путіна та подальших шляхів завершення російсько-української війни.

У Кремлі відкинули пропозиції Європи щодо завершення війни

Раніше Пєсков заявив, що Москва не збирається виконувати вимоги європейських країн щодо завершення війни проти України, назвавши їх «ультиматумами».

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«Росія нічого не повинна. Росія повинна забезпечити свої національні інтереси», — заявив представник Кремля.

Пєсков також повідомив, що європейські представники поки не визначилися з можливим візитом до Москви, хоча й реагують на російські запрошення.

Крім того, він поставив під сумнів можливість голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн виступати посередницею у переговорах щодо України. За його словами, вона нібито не може претендувати на таку роль через «ультиматуми» на адресу Росії.

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