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"У Кремля важке становище": Піонтковський пояснив, чому Росія хоче припинення вогню і до чого тут Херсонщина

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"У Кремля важке становище": Піонтковський пояснив, чому Росія хоче припинення вогню і до чого тут Херсонщина

Фото: Associated Press

Російська влада розуміє, що її план підкорення України провалився і дуже боїться контрнаступу ЗСУ в Херсонській області.

Саме тому Росія відчайдушно намагається домогтися припинення вогню.

Про це російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" 30 липня.

"У Кремля важке становище: вони розуміють, що зазнали якнайглибшої стратегічної поразки. Росіяни бояться українського контрнаступу на Херсонщині, військовими засобами вони не можуть його зірвати, тому хочуть зірвати дипломатичними", – пояснив публіцист. 

"Поведінка Москви дуже суперечлива, вона свідчить про когнітивний дисонанс як у голові фюрера, так і в колективному бункері", – зауважив він.

Саме через розуміння своєї поразки російське керівництво і намагається наразі досягти припинення вогню, наголосив Піонтковський.

"План підкорення України провалився, і все, що вони зараз роблять, – відчайдушно добиваються припинення вогню. Цьому й були в основному присвячені стамбульські переговори. Ви ж знаєте, що така була наполеглива умова Москви – до цього пакета угод приписати ще припинення вогню в районі Херсона", – зауважив опозиціонер.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов застеріг, що в разі припинення вогню та "паузи" у війні Україна може отримати серйозний удар від окупантів.

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