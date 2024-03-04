У Криму атакована авіабаза "Гвардійське": які є наслідки для окупантів - росЗМІ

Російське військове командування не коментувало ракетного удару по їхній авіабазі.

У тимчасово окупованому Криму завдали ракетного удару по авіабазі "Гвардійське".

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA із посиланням на свої джерела.

За даними пабліка, дві невстановлені ракети впали на території авіабази "Гвардійське" - військова частина 46451, орієнтовно о 16 годин 1 березня. Обидві ракети вибухнули.

Зазначається, що внаслідок удару ушкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Також поранено трьох військовослужбовців.

Станом на 4 березня російське військове командування не коментувало цього удару.

За даними "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня через вибухи у Криму перекривали Керченський міст.

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