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У Мережі показали кадри "до" та "після" ураження складу на аеродромі "Октябрське"

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Мережі показали кадри "до" та "після" ураження складу на аеродромі "Октябрське"

Внаслідок вибуху у Криму атаковано склад БК на аеродромі "Октябрське". Фото: скриншот.

Внаслідок цього поблизу залізничної станції "Елеваторна" також сталася пожежа.

Внаслідок вибуху у Криму атаковано склад БК на аеродромі "Октябрське". Це один з найбільших аеродромів авіації колишнього Чорноморського флоту СРСР. 

Кадри із ураженим БК показали у Мережі.

Пропагандисти заявили, що внаслідок цього поблизу залізничної станції "Елеваторна" також сталася пожежа. Там призупинили рух потягів.

Водночас гауляйтер Криму Сергій Аксьонов також заявляє про спробу "нальоту безпілотників по інфраструктурних об‘єктах Красногвардійського району".

Знищений склад БК на аеродромі "Октябрське": як виглядає

Знищений склад БК на аеродромі "Октябрське": як виглядає

Зазначимо, у Криму пролунали вибухи на одному з найбільших аеродромів авіації колишнього Чорноморського флоту СРСР. 

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Дата публікації
Перегляди
2493
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