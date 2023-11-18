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У Криму "АТЕШ" проникли до частини Росгвардії – розвідали кількість техніки та особового складу (фото)

У Криму "АТЕШ" проникли до частини Росгвардії – розвідали кількість техніки та особового складу (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Криму "АТЕШ" проникли до частини Росгвардії – розвідали кількість техніки та особового складу (фото)

Частини Росгвардії в Євпаторії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани розповіли про вилазку до частини Росгвардії в Євпаторії.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що їхній агент проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму.  

Про це "АТЕШ" написав у своєму Telegram-каналі.

"Нам вдалося розвідати кількість техніки та особового складу противника. Також ми дізналися місце і час наради командування частини. Результати не змусять на себе чекати!" - заявили партизани.

Частини Росгвардії в Євпаторії / ©
Частини Росгвардії в Євпаторії
Частини Росгвардії в Євпаторії / ©
Частини Росгвардії в Євпаторії
Частини Росгвардії в Євпаторії / ©
Частини Росгвардії в Євпаторії
Частини Росгвардії в Євпаторії / ©
Частини Росгвардії в Євпаторії

Нагадаємо, ГУР розкрило деталі двох спецоперації в Криму.

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Дата публікації
Перегляди
1050
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