У Криму "бавовна": вибухає на одній з найбільших авіабаз росіян (фото, відео)

У Криму пролунали вибухи на одному з найбільших аеродромів авіації колишнього Чорноморського флоту СРСР.

У тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське сталася "бавовна". Наразі відомо про вибухи на нафтобазі і аеродромі.

Про це повідомляють місцеві в соцмережах.

Пропагандисти заявляють про нібито удар безпілотників по нафтобазі та аеродрому, внаслідок чого здетонували боєприпаси. Ймовірно, внаслідок цього поблизу залізничної станції "Елеваторна" також сталася пожежа. Там призупинили рух потягів.

Своєю чергою, Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов також заявляє про спробу "нальоту безпілотників по інфраструктурних об‘єктах Красногвардійського району".

Вибухи у Криму 22 липня / Фото: соцмережі

Слід зазначити, що у Красногвардійському районі розташована авіабаза, яка була одним з найбільших аеродромів авіації Чорноморського флоту СРСР.

Водночас у Криму вже шукають тих, хто виклав відео "прильоту". Окупанти закликають жителів півострова "здавати" людей, які злили у мережі відео пожежі у Красногвардійському районі.

У Криму розцвіла "бавовна" на нафтобазі і аеродромі (відео)

Оновлено 13:15

Гауляйтер Криму Аксьонов повідомив, що рух на Кримській залізниці призупинено "для мінімізації ризиків". Крім того, на півострові оголосили про евакуацію населення в радіусі 5 км від місця "бавовни" у пункти тимчасового розміщення. Наслідки "надзвичайної події" обіцяють усунути "в стислі терміни".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що вибухи на головній транспортній артерії Криму – Кримському мосту – це "відчутний ляпас для іміджу Путіна", особливо після тих подій, які відбуваються у внутрішній політиці Росії. Тому вони "не останні".

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