У Криму другий день гримлять вибухи на складі боєприпасів: супутникові фото

На знімках полігону із супутника видно сліди пожеж, вибухів та диму.

На сході окупованого Криму 20 липня триває детонація на складі боєприпасів російських військ, що розпочалася напередодні після пожежі.

Про це інформують місцеві та російські Телеграм-канали.

Із посиланням на МНС Росії повідомляється, що станом на 20 липня неподалік від Старого Криму "ситуація на військовому полігоні стабілізується, детонація відбувається значно рідше".

Окрім того, у Мережі опубліковані супутникові знімки американської компанії Planet Labs, на яких зафіксований полігон зі знищеним складом боєприпасів у Кіровському районі. На фото можна порівняти стан території полігону на 13 та 19 липня. Так, на знімку за 19 липня помітні сліди пожеж, вибухів та диму.

Супутниковий знімок полігону в Криму, де детонує склад з боєприпасами / Фото: Planet Labs

Супутниковий знімок полігону в Криму 19 липня, де детонує склад з боєприпасами / Фото: Planet Labs

Нагадаємо, рано-вранці 19 липня на сході Криму пролунали кілька вибухів. Місцева окупаційна "влада" заявила про пожежу на полігоні поряд із селищем Старий Крим, після якої там почали вибухати боєприпаси. Жителів чотирьох сусідніх сіл (понад 2200 осіб) евакуювали, було перекрито трасу "Таврида".

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