У Криму сталася пожежа у місці дислокації "Іскандерів": супутникові фото

Супутникові знімки свідчать, що 4 травня в окупованому Криму спалахнула масштабна пожежа у місці дислокації російських ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти вивчили супутникові знімки PlanetLabs, і вони підтверджують, що 4 травня у Криму виникла масштабна пожежа у місці дислокації "Іскандерів-М". З цих комплексів російські війська регулярно обстрілюють Україну балістичними ракетами.

Наразі не відомо, чи пожежа виникла внаслідок українського удару, чи була спровокована пусками самих російських ракет.

Нагадаємо, ввечері 4 травня в українських телеграм-каналах з’явилося непідтверджене повідомлення про ураження у Криму двох пускових установок "Іскандер" та боєкомплекту. Раніше того ж дня Міноборони Росії повідомляло про начебто перехоплення над Кримом у ніч проти 4 травня чотирьох українських ракет ATACMS.

Повідомляється, що 4 травня близько 2:00 система супутникового стеження за природними пожежами NASA зафіксувала кілька вогнищ на території кар'єру з видобутку черепашника у Сусанінському сільському поселенні Первомайського району Криму.

Сліди цієї пожежі добре видно на супутниковому знімку, зробленому 5 травня.

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Супутникові фото підтверджують пожежу в Криму на місці розташування "Іскандерів" / Фото: "Радіо Свобода"

На знімку за 20 квітня зафіксовані кілька машин, розміри яких відповідають габаритам пускових установок "Іскандер". В одній із машин видно ракету у передпусковому вертикальному положенні.

Супутникові фото підтверджують пожежу в Криму на місці розташування "Іскандерів" / Фото: "Радіо Свобода"

Загалом на знімку кар'єра за 20 квітня помітні щонайменше чотири машини, розміри яких відповідають габаритам пускових "Іскандер-М" – 13x3 м. І жодної з них немає на знімку 5 травня після пожежі.

Супутникові фото підтверджують пожежу в Криму на місці розташування "Іскандерів" / Фото: "Радіо Свобода"

Не виключено, що займання сухої трави могло виникнути у зв’язку з самими пусками ракет, однак українські джерела не повідомляли про атаки "Іскандерів" у ніч проти 4 травня. Водночас на знімку за 5 травня видно вирву, якої немає на старіших фото.

Супутникові фото підтверджують пожежу в Криму на місці розташування "Іскандерів" / Фото: "Радіо Свобода"

Зауважимо, ні в ЗСУ, ні в російському Міноборони не повідомляли про атаку на позиції "Іскандерів" у Криму.

До слова, 6 травня морський дрон ГУР Міноборони України уразив і знищив російський швидкісний катер "Мангуст" у бухті Вузька у Криму.

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