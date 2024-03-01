У Криму гримлять вибухи і виють сирени: є "прильоти" – ЗМІ

В окупованому Криму лунають вибухи 1 березня та оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Гучні вибухи чутно в Севастополі, Сакському районі, Євпаторії та Гвардійському. Місцеві жителі повідомляють, що працює ППО.

У Севастополі над бухтою видно дим.

Водночас вздовж західного узбережжя Криму патрулює російський протичовновий літак Бе-12.

Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомляє про "приліт" по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. В селищі зникло світло.

"Наші джерела повідомляють, що є влучення в Севастополі та в Сакському районі", – додали в пабліку.

Що про вибухи в Криму каже місцева "влада"

Роботу ППО підтвердив російський так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися у тимчасових укриттях або безпечних місцях. Головне – не перебувати на відкритому просторі. Основну небезпеку становлять уламки. Військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей", – написав він у Мережі.

Щодо диму над Севастопольською та Південноою бухтами, то Развожаєв узявся переконувати, що це військові використовують табельні засоби маскування. Чиновник також стверджує, що оперативні міські служби не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури в місті.