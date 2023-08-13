У Криму окупант застрелив контрактника з Москви: подробиці

В окупованому Криму російський окупант застрелив 42-річного сержанта.

Про це пише 24 канал.

Зазначається, що вбивство трапилося вночі 12 серпня.

За даними пропагандистських ЗМІ, контрактник з Москви зайшов на територію, не назвав пароль охороні і не відреагував на попереджувальні постріли. Поруч однієї з позицій неподалік села Почесне на караулі стояв 45-річний рядовий із Красногорська Руслан М.

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"Олексій Л. зайшов на позицію російських солдатів і рядовий його побачив. Він запитав пароль, але той не відповів. Після цього Руслан М. зробив два постріли у повітря, але чоловік продовжував рух. Тоді був вистріл на ураження", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося згодом, загиблий виявився товаришем по службі Руслана М. із тієї ж військової частини.

Наразі відповідні матеріали передали до військово-слідчого відділу Росії.

Зазначимо, контрактники Росії намагаються за будь-яку ціну уникнути можливого перекидання на передову в Україні та участі у штурмах.

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