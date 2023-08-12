У Криму окупанти бояться морських дронів ЗСУ: готують Чорноморський флот до протидії

Росіяни на тимчасово окупованому півострові облаштовують оборонні позиції і навчаються протидіяти морським дронам.

Російські окупанти бояться українських морських дронів у Криму і облаштовують оборонні позиції.

Про це розповіли у Military Media Center.

"Росіяни намагаються облаштувати більше позицій в тимчасово окупованому Криму. Також ворог проводить заходи з протидиверсійної боротьби. Особливо такі заходи стосуються пунктів базування флоту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони окупантів бояться українських морських дронів, тому навчаються протидіяти їм.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня 2023 року невідомі безпілотники атакували населені пункти у тимчасово окупованому Криму. Росіянам привиділося 20 "українських" БПЛА.

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